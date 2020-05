Extradition

Revers en justice pour la cadre de Huawei détenue au Canada

La procédure en vue de l’extradition de Meng Wanzhou, accusée d’avoir menti à une banque américaine, du Canada vers les États-Unis continue.

«La nécessité d’une double incrimination en vue d’une extradition peut être remplie dans ce cas», écrit la magistrate dans son jugement de 23 pages. «La demande de Meng Wanzhou est par conséquent rejetée.» Meng Wanzhou et ses avocats ont assisté au prononcé du jugement, avant de repartir sans faire de commentaire. Lors des audiences consacrées à la double incrimination, en janvier dernier, les procureurs canadiens avaient accusé Meng Wanzhou d’avoir commis une fraude en mentant à une banque américaine, ce qui est un crime à la fois au Canada et aux États-Unis.

«Incident politique grave»

La Chine, par la voix de son ambassade à Ottawa, a immédiatement exprimé son «vif mécontentement» et réitéré ses appels à une libération rapide de Meng Wanzhou. «L’objectif des États-Unis est de faire tomber Huawei et d’autres sociétés chinoises de la high-tech, et le Canada a joué les complices des États-Unis. Toute cette affaire est un incident politique grave», estime l’ambassade dans un communiqué.

Pékin a clairement indiqué que la libération de Meng Wanzhou était une condition sine qua non à une amélioration de ses relations avec Ottawa et à la libération de deux Canadiens détenus sur des soupçons d’espionnage. Michael Kovrig, un ancien diplomate auparavant en poste dans la capitale chinoise, et le consultant et homme d’affaires Michael Spavor avaient été arrêtés neuf jours après l’interpellation de Meng Wanzhou. Ces détentions sont largement perçues en Occident comme une mesure de représailles.