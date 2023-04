Credit Suisse: le National dit non aux aides aux banques

Il était près de minuit quand le vote a eu lieu: mardi soir, les membres du Conseil national ont refusé, par 102 voix contre 71, les garanties fédérales de 109 milliards dans le cadre de la reprise de Credit Suisse par l’UBS. L’UDC et la gauche ont choisi de voter contre, bien que le vote n’ait qu’une portée symbolique puisque que le Conseil fédéral a utilisé le droit d’urgence et que ses décisions avaient été immédiatement validées par les Délégations des finances du parlement.

Les garanties avaient été acceptées plus tôt mardi par le Conseil des États, qui n’avait toutefois pas non plus été avare en critiques. Au National, Alain Berset et Karin Keller-Sutter ont aussi été confrontés au mécontentement des élus de tous bords. Tous les partis ont exigé des modifications légales pour se prémunir d’une nouvelle crise. Le PLR a été relativement moins sévère, soulignant que le Conseil fédéral avait su réagir rapidement pour éviter une situation beaucoup plus grave.