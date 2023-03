Hockey sur glace: Revers rageant pour des Ajoulots dos au mur  

Ajoie résiste en début de match

À domicile, comme c’était à prévoir, les Emmentalois ont d’emblée entrepris les démarches nécessaires pour que cet acte V ne leur échappe pas. Face à la pression initiale adverse et les grosses mises en échec de Sebastian Schilt – sur Asselin et Hazen lors de ses deux premières présences – les Ajoulots se sont montrés solides. Ils ont laissé passer l’orage avant, à leur tour, de lancer leurs premières banderilles.

L’excellente tenue défensive des joueurs de Porrentruy, qui ont une fois encore parfaitement verrouillé la zone devant leur cage, a à nouveau frustré les attaquants des lieux. Ceux-ci ont manqué d’espace pour menacer le dernier rempart d’Ajoie. Si les Jurassiens ont été les plus dominants lors de la période initiale (15 tirs cadrés à 9), c’est dans la deuxième qu’ils ont pris les devants.



Un excellent travail préparatoire de Martin Bakos a permis d’offrir, au second poteau et du revers de la crosse, l’ouverture à Frédérik Gauthier (23e). C’est à nouveau de la canne du centre québécois qu’est tombé le 2-0, en jeu de puissance, une demi-heure plus tard. Une réalisation que le clan jurassien imaginait sans doute décisive.