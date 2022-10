Réseaux sociaux : Revirement d’Elon Musk, qui propose à nouveau de racheter Twitter

Elon Musk a proposé à Twitter, lundi, de racheter le réseau social au prix convenu en avril, d’après des informations de presse, à deux semaines du procès prévu entre les deux parties sur cette acquisition mouvementée. Du coup, mardi, la cotation de l’action Twitter a été suspendue à la Bourse de New York, «en attendant des informations» après un article de Bloomberg, qui a révélé cette nouvelle offre de rachat du patron de Tesla.

La cotation avait été suspendue une première fois pendant cinq minutes, et le titre s’était envolé jusqu’à 18%, avant d’être à nouveau arrêté, à 12,7 pour cent.

Selon l’agence d’informations économiques, Elon Musk a envoyé une lettre à Twitter lundi, proposant d’acquérir la plateforme pour 54,20 dollars l’action, c’est-à-dire au prix qu’il avait initialement proposé au printemps et que le conseil d’administration avait fini par accepter. Selon la chaîne CNBC, l’accord pourrait être finalisé dès vendredi ou lundi.

«Un signe clair»

Les deux parties avaient signé un contrat fin avril, mais Elon Musk était revenu unilatéralement sur cet accord en juillet. Le groupe à l’oiseau bleu avait alors lancé des poursuites pour le forcer à honorer son engagement, et tout indiquait qu’il était bien positionné pour gagner.

«C’est un signe clair que Musk reconnaît que ses chances de gagner contre le conseil d’administration, devant un tribunal du Delaware, sont très faibles et que le rachat à 44 milliards allait devoir avoir lieu d’une façon ou d’une autre», a réagi l’analyste Dan Ives, de Wedbush Securities.

Elon Musk avait bombardé Twitter de critiques avant et après la signature de l’accord de rachat, accusant notamment la plateforme de censurer les utilisateurs et de ne pas lutter suffisamment contre les spams et les faux comptes. Il avait justifié son retour en arrière en affirmant que la proportion de comptes automatisés sur la plateforme était largement supérieure aux 5%, le chiffre avancé par l’entreprise de San Francisco.