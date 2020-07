Tribunal fédéral

Révision refusée après un placement condamné par la CEDH

L’homme déjà en liberté n’a pas pu obtenir autre chose que l’indemnité décidée par la Cour européenne des droits de l’homme.

En 2019, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé que la Suisse ne disposait pas d’une base légale suffisante pour ordonner le placement d’une personne en raison uniquement du danger qu’elle représente pour les autres. La Suisse a été condamnée à verser 25’000 euros (27’000 francs) pour tort moral et 7000 euros (7’500 francs) de frais.

Le demandeur avait été condamné par la justice des mineurs à 4 ans de réclusion pour le meurtre d’une prostituée en 2008. À l’expiration de sa peine en 2012, la justice argovienne a prononcé un placement à des fins d’assistance (PAFA). Celui-ci a été prolongé à quatre reprises. Fin septembre 2018, le jeune homme a été libéré et a commencé un traitement ambulatoire.

Révision demandée

Dans la foulée du jugement de la CEDH, l’intéressé a saisi le Tribunal fédéral pour demander la révision des cinq arrêts rejetant ses recours contre l’instauration et les prolongations de la PAFA. Dans une décision publiée mercredi, les juges de Mon Repos soulignent au préalable que la demande de révision peut viser uniquement l’arrêt dans lequel la CEDH a constaté une violation de la convention.

Concernant l’arrêt sanctionné par Strasbourg, la 2e Cour de droit civil ajoute que la révision n’est possible que si l’indemnité accordée ne permet pas de remédier aux effets de la violation. En l’espèce, le PAFA a été levé et le jeune a retrouvé la liberté. Il n’y a donc plus de conséquence défavorable que la révision permettrait de corriger. L’injustice subie ne peut être réparée que par une indemnité, laquelle a déjà été accordée par la CEDH.