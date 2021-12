Jura : Revitalisation d’importance nationale au fil du Doubs

Terrasses inondées, bras mort ou encore mares, des zones humides reverront le jour pour favoriser la faune et la flore.

La biodiversité est en net recul en Suisse et cela s’explique en grande partie par la dégradation et la disparition d’habitats naturels. Depuis 1850, environ 90% des zones humides ont été détruites. Les corrections de cours d’eau et l’utilisation intensive du territoire en sont les principales causes.