La nouvelle avait mis en émoi les supporters d’Arsenal. Il y a plus d’un mois, le grand public apprenait le licenciement de Jerry Quy, plus connu dans le rôle de Gunnersaurus, mascotte historique du club anglais.

Plusieurs personnes incarneront la mascotte

En parallèle, le fils de Jerry Quy a publié une lettre pour partager son amertume vis-à-vis de la situation de son père, sobrement intitulée «Le temps de la clarté et de la clôture». «Gunnersaurus n’était pas sur le point de disparaître! Il a simplement perdu son cœur et son âme familiers, a-t-il écrit. Malheureusement, Arsenal n’a pas réussi à trouver un moyen approprié d’inclure mon père dans ses «nouveaux plans normaux» à temps partiel, ni même à lui offrir la possibilité de transmettre son héritage. Peut-être le considèrent-ils comme un dinosaure éteint, après tout!»

Daniel Quy ne s’est pas arrêté là et déplore l’attitude du club londonien: ««Agir avec classe» est une valeur d’Arsenal dont je me souviens bien pour avoir travaillé au club et mon père l’a certainement honorée. Cependant, je ne pense pas que cela ait été réciproque dans la façon dont son parcours s’est terminé.»

L’homme a tout de même achevé son cri du cœur sur une note positive: «Tout cela pour dire que ce travail unique et privilégié a donné à la famille et aux fans de nombreux bons souvenirs, et que toutes les bonnes choses ont une fin. J’aimerais remercier George Allen pour avoir créé la page GoFundMe, ainsi que Mesut Özil et les centaines de fans qui ont envoyé des messages et des dons réfléchis - je sais que ce soutien signifie beaucoup pour mon père. Mais il n’a jamais été question d’argent, il s’agissait de la fidélité de mon père et des souvenirs de 27 années de bons moments avec Gunnersaurus. Tous les fonds reçus seront reversés à des associations caritatives proches de mon père.»