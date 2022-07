France : Revoilà Marlène Schiappa, Damien Abad prend la porte

La composition du nouveau gouvernement a été dévoilée: on y retrouve quelques têtes connues.

La ministre de 39 ans est l’une des plus médiatiques personnalités de la macronie. AFP

Emmanuel Macron et Élisabeth Borne ont annoncé la composition de leur nouveau gouvernement lundi. Parmi les annonces marquantes, on relève la nomination du directeur de la Croix-Rouge française en tant que ministre chargé des Solidarités et des personnes handicapées. Jean-Christophe Combe remplace ainsi Damien Abad, visé par une enquête pour tentative de viols.

L’Exécutif faisait face à une pression croissante pour écarter du gouvernement le transfuge de LR, visé par une enquête du Parquet de Paris après la plainte d’une femme pour des faits remontant au premier semestre 2010.

Véran devient porte-parole

Marlène Schiappa, fidèle d’Emmanuel Macron, est de retour. L’ancienne ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, 39 ans, a été nommée secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative. Lors du premier mandat de Macron, Schiappa, emblème de la lutte contre les violences sexuelles, a d’abord été secrétaire d’État en charge de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations entre 2017 et 2020.

Olivier Véran, jusque-là ministre des Relations avec le Parlement et précédemment ministre de la Santé pendant la crise du Covid-19, a été nommé porte-parole du gouvernement. Il remplace Olivia Grégoire. Véran sera plus particulièrement «chargé du renouveau démocratique», est-il précisé, alors que les dernières élections législatives se sont caractérisées par une abstention record. Olivia Grégoire est, elle, promue ministre de PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme.

