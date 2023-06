«Chérie, c’est moi»: Revoir un proche décédé: quand l’IA va au-delà de la mort

Ryu Sun-yun s’assied face à un micro et un écran géant, dans lequel apparaît son mari, décédé quelques mois plus tôt. «Chérie. C’est moi», lui dit-il. En larmes, elle lui répond et s’amorce un semblant de conversation, dans cette vidéo de démonstration. Se sachant atteint d’un cancer en phase terminale, ce Sud-Coréen de 76 ans, Lee Byeong-hwal, avait sollicité la société DeepBrain AI, qui l’a filmé pendant plusieurs heures, pour créer une réplique numérique, susceptible de répondre à des questions.

En Chine, des entreprises de pompes funèbres proposent une interaction IA avec le défunt lors de ses funérailles. Début avril, l’entrepreneur et ingénieur Pratik Desai a suscité l’émoi en suggérant de «commencer à enregistrer» en audio ou vidéo «vos parents, aînés et vos proches», estimant que dès «la fin de cette année», il serait possible de créer un avatar autonome d’une personne décédée et qu’il travaillait à un projet en ce sens. Le message, posté sur Twitter, a déclenché une tempête, au point que, quelques jours plus tard, il s’est défendu d’être «un pilleur de tombes». «C’est un sujet très personnel et je m’excuse sincèrement d’avoir blessé des gens». «C’est un domaine sensible sur le plan éthique et nous prenons de grandes précautions», assure Stephen Smith au sujet de StoryFile.