Frais de change

Revolut taille dans la gratuité de ses prestations

Durement touchée par la pandémie de Covid-19, l’app bancaire britannique a revu à la hausse ses commissions pour les opérations de change.

Pour le week-end, les tarifs ont eux aussi pris l’ascenseur, de 0,5 à 1%, pour «couvrir (les) risques de mouvements de marché». En prenant le cas d’une famille de quatre personnes se rendant en Italie avec un budget de 6000 fr., il faudra ainsi compter, pour une semaine complète avec week-end, environ 41 fr. de frais de change par carte bancaire contre 8 fr. 60 actuellement. Cela reste toujours largement plus avantageux que passer par une grande banque comme UBS ou Credit Suisse, selon les calculs de Monito, le comparateur suisse du change de devises. Par contre, c’est 50% plus cher qu ’avec la néobanque suisse N e on e t deux fois plus qu’avec TransferWise, une autre application bancaire britannique.