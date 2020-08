Football

Révolution aux Pays-Bas: elle va jouer avec les hommes

Ellen Fokkema, 19 ans, a été autorisée à intégrer l’équipe masculine de Foarut (D4 néerlandaise) pour la saison à venir. Une première dans l’histoire du pays.

Cette jeune Néerlandaise de 19 ans a reçu une dérogation de la fédération et intégrera le contingent masculin de Foarut pour la saison 2020-2021. La KNVB a annoncé que, selon le résultat de ce projet, elle pourrait changer la réglementation actuelle et ainsi autoriser la mixité jusqu’en catégorie A chez les seniors.

«Je joue avec ces gars depuis que j’ai cinq ans et j’étais triste de ne pas pouvoir jouer avec eux l’année prochaine, a réagi Ellen Fokkema. À la KNVB, on m’a toujours conseillé de continuer à jouer avec les garçons aussi longtemps que possible, alors pourquoi ne serait-ce pas possible? C’est un grand défi, mais cela ne fait que me stimuler davantage. Mes coéquipiers ont aussi réagi avec enthousiasme pour que je puisse rester avec eux. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais je suis très heureuse de pouvoir participer à ce projet.»