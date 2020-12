Un concert difficile à organiser

Ensuite économiques. Pendant de nombreuses années, Sierre-Zinal s’était forgé une identité dans l’organisation d’un spectacle sous tente, à quelques pas de la ligne d’arrivée, le vendredi soir. Pierre Bachelet et Patricia Kaas s’étaient notamment produits à guichets fermés sous le chapiteau. « Le contexte a changé, développe Vincent Theytaz, directeur de la course qui figure aux Golden Trail World Series. Aujourd’hui, il est difficile de rivaliser avec des festivals, à Sion et ailleurs, où on peut assister à des spectacles de plusieurs artistes pour 65 francs. » Le show anniviard était donc devenu moins attractif pour le public et plus complexe à mettre sur pied pour les organisateurs. Conséquence: le programme « bastringue le vendredi, repos le samedi et 31 kilomètres d’effort le dimanche » avait perdu de son sens historique.