Basketball : Révolution en NBA

Les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks s’affrontent à partir de mardi, en finale du championnat 2020/2021. Une affiche inédite, inattendue et équilibrée, qui marque un renouvellement de la Ligue.

Sortis de play-offs à rebondissements, les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks s’affrontent à partir de mardi (acte I dans la nuit de mardi à mercredi, à 3 h du matin heure suisse) en finale du championnat de NBA, une affiche inédite, inattendue et équilibrée qui marque un renouvellement de la Ligue.

Beaucoup attendaient un duel de superstars entre les Los Angeles Lakers et les Brooklyn Nets, mais les Suns et les Bucks leur ont barré la route plus tôt dans ces play-off, marqués par une avalanche de blessures, que certains dont LeBron James ont mis sur le compte d’un calendrier insensé.

Antetokounmpo incertain

Plus frais, avec un match de moins disputé durant ces play-off (16 contre 17 aux Bucks) et une semaine de repos alors que Milwaukee n’aura eu que trois jours, les Suns affrontent aussi une équipe dont le meilleur joueur, le Grec Giannis Antetokounmpo, est incertain.

En son absence, les Bucks ont fait preuve d’une solidité remarquable, en défense comme en attaque, pour emporter les deux derniers matches de la demi-finale avec autorité, sans jamais être menés au score. Le lieutenant Khris Middleton a joué plus juste et l’arrière Jrue Holiday a encore accéléré dans son rôle de scoreur percutant, dangereux à trois points comme en pénétration.

Mais la locomotive des Bucks demeure Antetokounmpo, et démarrer une finale sans le numéro 34 ou avec un «Greek Freak» amoindri place Milwaukee en situation d’infériorité. L’ailier grec offre un volume statistique colossal et irremplaçable. Le mélange de vélocité, de puissance et de taille qu’il présente sur un terrain n’a pas d’équivalent au monde et crée des déséquilibres majeurs dans les défenses adverses.