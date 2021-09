Genève - Revolver couvert de mollusques extirpé de la vase du Rhône

«J’ai déjà retiré du Rhône des skateboards, une clé de Ferrari et une multitude d’outils, d’écrous ou de clous. Mais un revolver, jamais! Ça m’a scotché». Autant pour amuser sa fille de 11 ans que pour dépolluer le fleuve et le Léman, Steeve s’adonne depuis plus d’un an à la pêche à l’aimant. Au pont de la Machine il y a deux semaines, le quinquagénaire a découvert au bout de sa corde de 10 mètres, plaquée au poids aimanté, une vieille arme à feu couverte de mollusques.