Football - «Une équipe piétinée par la Suisse»

Le résultat ne convainc pas tant la presse. Déjà, il y a le collectif. La Gazzetta dello Sport parle d’une équipe « piétinée par la Suisse » . Peu de présence en attaque, absence de buts et erreurs individuelles contribuent à l’inquiétude des journalistes sportifs et fans de foot du pays. « Aujourd’hui, il nous manque le rythme, le jeu rapide, les échanges courts et continus, l’insolence… » , relève l e Corriere della Sera. Le Qatar semblait très proche au moment de soulever le trophée de l’Euro 2020. Il semble bien plus éloigné, maintenant que l’Italie peine à mettre la balle au fond des filets. Un problème conséquent.