Humour : Revue genevoise: on prend les mêmes et on recommence

La Ville a décidé de renouveler sa confiance pour les éditions 2023 à 2025 à l’équipe en place.

Continuité à la tête et sur scène pour la Revue genevoise, ici en 2012. Laurent Guiraud/TDG

A Genève, pas de révolution à la tête de la Revue. La Ville a annoncé jeudi avoir décidé de continuer avec l’équipe en charge des éditions 2021 et 2022 pour les années 2023 à 2025. Le processus de candidatures ouvert en avril par le Service culturel a débouché sur la nomination d’un collectif d’humoristes et de producteurs composé notamment de Capucine Lehmann, Claude Inga-Barbey ou encore Laurent Deshusses et Thierry Meury. A la production, on retrouvera la société Nepsa de Frédéric Hohl et Anthony Disner.

La commission d’évaluation souligne les qualités d’écriture, de transmission de savoir-faire, la pérénnité de l’engagment et la valorisation de la scène locale et régionale. La solidité financière du projet et la maîtrise organisationnelle ont également pesé dans la balance. L’équipe lauréate se produira au Casino-Théâtre, puis dans un nouveau lieu à définir.