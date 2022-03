mom-shaming – Rhinoplastie de Bella Hadid:  sa mère est critiquée 

«J’aurais dû garder le nez de mes ancêtres. Je pense qu’il m’aurait aidé à grandir», regrette Bella Hadid , âgée de 25 ans. Dans une interview publiée sur le site «Vogue» mardi, le top model révèle avoir refait le nez. La Californienne avait 14 ans et sa mère est victime de mom-shaming et critiquée pour avoir laissé faire.

«Mauvaise mère»

Bien que Bella ne précise pas si sa mère était impliquée dans sa décision, Yolanda Hadid, ancien mannequin et star de l’émission «Real Housewives of Beverly Hills», est, depuis, la cible des internautes. Qualifiée de «mauvaise mère», «toxique», elle est soupçonnée d’avoir encouragé sa fille à modifier son apparence. De nombreuses personnes pensent qu’elle n’aurait pas dû autoriser l’adolescente à subir cette intervention chirurgicale: «Son visage n’a même pas fini sa croissance et vous la laissez se faire opérer?» «À 14 ans, tu es tout simplement trop jeune pour te faire refaire le nez… Yolanda n’aurait jamais dû avoir d’enfants!», «Se faire refaire le nez à 14 ans est tellement problématique. Aucun parent ne devrait autoriser cela».