Rhône: une installation de sécurité se détache d’un chantier

Des caissons de plastique noir flottent aux côtés des canards, en aval du pont de la Machine. Et ce, depuis mardi matin. Or, ils n’ont rien à faire là. «Il s’agit de la structure destinée à assurer la sécurité des ouvriers travaillant sur le chantier de réfection du platelage de la plateforme situé en amont du pont de la Machine», nous précise le Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité. Celle-ci s’est détachée et est venue se bloquer sous le pont.