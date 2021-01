2,5 milliards: c’est le montant colossal annoncé en décembre par la Confédération pour venir en aide aux entreprises touchées par la crise. C’est que, la fin de l’année approchant, les 13 es salaires et les comptabilités à boucler donnaient des sueurs froides aux employeurs. Mais ce joli paquet-cadeau n’est pas arrivé sous le sapin. Quelques Cantons se sont substitués pour avancer certaines sommes promises avant le changement d’année, et y ajouter leur part de subventions. Le Valais a d’ailleurs annoncé vendredi avoir augmenté les montants de l’aide à venir , à fonds perdu, pour la seconde vague de fermeture, et avoir déjà versé des acomptes pour la quasi-totalité des demandes de décembre.

«Mais le Canton le plus pauvre de Suisse a fait un effort énorme et attend maintenant que la Confédération en fasse de même», a asséné le ministre valaisan de l’Économie, Christophe Darbellay, invitant Berne à délier les cordons de la bourse. «Des secteurs économiques sont à l’agonie», abondait son homologue vaudois Philippe Leuba sur les ondes de la RTS, avant de nuancer la lenteur parfois reprochée à ses services: début janvier, 60% des RHT ont été payées, ainsi que 55% des indemnités de fermeture.

Insuffisant pour boucher tous les trous

Les Cantons alignent les acomptes

À Fribourg, Sven Dietrich est patron de Fribowling, l’exemple parfait du flou dans lequel certains se sont retrouvés cette année. Regroupant des espaces de sport, de loisirs et de restauration, le lieu a vogué entre les statuts et les fermetures de ses différents espaces, et parfois pas à la même enseigne que d’autres centres comparables mais définis légèrement différemment. «La situation est très confuse pour tout le monde, regrette-t-il, mais on ne peut pas dire qu’on n’a pas été entendus. Pour nous, le Canton a été rapide et efficace: il compense nos loyers et nous touchons les RHT, donc l’essentiel est couvert.» Point noir sur le tableau, les pourboires: cette part importante du salaire des serveurs ne sera compensée pour personne.