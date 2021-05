Légume printanier - Rhubarbe… et si on la mangeait salée?

Parmi les meilleurs accords avec la rhubarbe, on trouve le fromage. Tant le chèvre que le gruyère. Une quiche au fromage de chèvre et rhubarbe sera donc un véritable délice. Car la douceur de la bûche viendra contrebalancer le côté acide et une pointe de miel apportera au tout une certaine rondeur bienvenue.

Notre végétal a toutefois encore d’autres tours dans son sac. Dans la cuisine nordique, on l’associe, par exemple, à la volaille, à l’instar du poulet au citron. C’est délicieux! Il est aussi possible de voyager en Inde, en ajoutant les tiges à un dhal de lentilles aux épices. Les épices, la rhubarbe adore ça. Et la douceur de la lentille atténuera l’acidité du végétal, une fois encore. Ou, enfin, dans une salade orientale. Avec pleins de légumes crus et cuits, des herbes, des graines diverses. Avec une sauce au tandoori, par exemple, ça passera très bien. Attention: la sauce ne doit pas être trop acide si on y met de la rhubarbe puisque celle-ci l’est déjà.