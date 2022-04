Festival en Valais : Ribambelle de jolis noms au Tohu-Bohu

L’open air sis à Veyras (VS) a dévoilé l’identité de ceux qui mettront le feu à sa 17e édition, du 1er au 3 septembre 2022.

Le festival l’annonce d’emblée: «Notre programmation peut se targuer d’être riche en artistes récompensés ou nominés». On ne peut pas lui donner tort. Un gagnant d’une Victoire de la musique (Ben Mazué, lauréat du prix du Meilleur concert en 2022), un césarisé pour la Meilleure musique de film (Rone en 2021) ou encore deux nominés aux Swiss Music Awards 2022 (Baron.e et Danitsa).

Et que dire de la tête d’affiche du jeudi, Sofiane Pamart? Ce pianiste français, qui a composé pour tous ceux qui comptent dans le rap français, est un habitué des lieux d’exception, à l’image de la scène sur le lac du Montreux Jazz Festival en 2021. Il y avait d’ailleurs tourné le sublime clip «Solitude», réalisé par la Lausannoise Mei Fan Tan. Ce soir-là, exceptionnellement, le Tohu-Bohu se vivra en configuration assise. «Les montagnes valaisannes et le cadre verdoyant du festival ont su éveiller la curiosité de Sofiane. C’est un moment suspendu dans le temps et insolite qui attend le public», promettent les organisateurs.