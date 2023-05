Guerre en Ukraine: Ricard n’exporte plus ses marques vers la Russie

Concrètement, le groupe n’expédie plus rien vers la Russie, mais le stock encore sur place sera distribué dans les prochains mois.

Début de boycott

Confronté à un début de boycott et aux critiques du Premier ministre suédois Ulf Kristersson, le groupe avait annoncé le 18 avril qu’il interrompait ses envois d’Absolut à destination de la Russie. Mais le PDG du groupe, Alexandre Ricard, avait déclaré à l’AFP quelques jours plus tard que son entreprise continuerait à exporter ses autres marques «avant d’y voir plus clair».