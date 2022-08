«Vestige de l’époque coloniale»: Ricardo bloque la vente d’une tirelire raciste

Une «tirelire nostalgique et antique»: une personne inconnue a récemment voulu vendre Ricardo une caissette pour le moins problématique. l’objet montre une représentation raciste d’une personne noire. Si l’on met une pièce de monnaie dans sa main, le bras se déplace vers la bouche et la pièce disparaît dans le coffret.

Reliquat de l’époque coloniale

«Cela montre une image terrible»

La tirelire est hautement problématique, estime également Stephanie Graetz, directrice de la Fondation contre le racisme et l’antisémitisme (GRA): «Elle exploite des clichés racistes et discriminatoires de l’esclavage.» D’un point de vue actuel, ce personnage est «blessant» et montre une image fausse et terrible.