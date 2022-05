Football: Ricardo Rodriguez: «Tout gagner, car c’est ainsi que ça doit être»

Ricardo Rodriguez roule vers sa 100e sélection en équipe de Suisse. Elle devrait intervenir encore cette année. freshfocus

Après Xherdan Shaqiri en novembre dernier et Granit Xhaka en mars, le prochain sur la liste devrait être Ricardo Rodriguez. Le Zurichois est en effet appelé à passer le cap des 100 sélections cette année. Même si cela ne sera pas pour ce mois de juin. Plutôt pour septembre, ou plus vraisemblablement pour la Coupe du monde au Qatar, si tout se passe bien. Avec 94 apparitions (avec neuf buts) au compteur, il va en tout cas s’en approcher.

Même si la priorité est ailleurs, avec des enjeux importants sur le plan collectif. Dès jeudi prochain, la Suisse a quatre rencontres à disputer (en République Tchèque, au Portugal et contre l’Espagne et le Portugal à Genève) pour lancer cette nouvelle édition de la Ligue des nations. Non sans ambition, à en croire son latéral gauche.

– Ricardo Rodriguez, dans quel état d’esprit l’équipe de Suisse aborde cette Ligue des nations?

– Ce seront quatre matches difficiles, face à des équipes fortes. Nous voulons tout gagner, parce que c’est toujours ainsi que ça doit être. C’est un tournoi, et nous devrons faire des points, et nous verrons bien ce que cela donner à la fin. L’essentiel est d’être toujours au top.

«Personnellement, je crois qu’il est quand même possible de prendre un risque. Cela demande surtout de bien y réfléchir» Ricardo Rodriguez, au sujet de son avenir en club

– La saison a été longue, et il y a encore quatre matches internationaux à disputer. N’y a-t-il pas de la fatigue?

– Personnellement, je me sens bien. Bien sûr que nous sommes un peu fatigués. Mais nous avons le temps de récupérer avec ces quelques jours. Et puis, il est aussi possible de travailler bien.

– Cela fait deux saisons que vous évoluez au Torino, en Serie A. Quel sera votre avenir, sachant qu’il y a la Coupe du monde qui arrive vite?