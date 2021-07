Tourisme spatial : Richard Branson prévoit d’aller dans l’espace avant Jeff Bezos

La compétition fait rage entre les deux hommes, qui ont tous les deux créé des entreprises positionnées sur le secteur du tourisme spatial.

Richard Branson, le 16 octobre 2019, à New York.

La compétition fait rage entre les deux hommes, qui ont tous les deux créé des entreprises positionnées sur le secteur du tourisme spatial, avec des vols suborbitaux courts. «La fenêtre pour le prochain vol test du (vaisseau) SpaceShipTwo Unity s’ouvre le 11 juillet, sous condition de la météo et de vérifications techniques», a précisé Virgin Galactic dans un communiqué.

Richard Branson «va évaluer l’expérience d’astronaute privé et suivra les mêmes entraînement, préparation et vol que les futurs astronautes de Virgin Galactic. L’entreprise se servira de ses observations sur son entraînement et son expérience de vol pour améliorer le voyage pour tous les futurs clients astronautes», a-t-elle expliqué.