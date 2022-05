Tennis: Richard Gasquet régale le public genevois

Richard Gasquet se sent comme un poisson dans l’eau au Gonet Geneva Open. Le Français de bientôt 36 ans, dont le talent a illuminé une journée de jeudi par ailleurs un peu terne sur le plan tennistique, n’a pas connu de problème majeur pour éconduire le Polonais Kamil Majchrzak (ATP 81). Il s’est imposé 6-2 6-4 et disputera sa demi-finale vendredi face au vainqueur du match entre le Portugais João Sousa et le Biélorusse Ilya Ivashka.