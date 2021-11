Richard Madden gêné lors de ses scènes de sexe

Quand Chloé Zhao m’a résumé l’histoire et sa vision du film, j’ai été séduit par l’idée de jouer un personnage âgé de 7’000 ans. Il a vécu tellement de vies que j’étais curieux de voir comment je pourrais incarner quelqu’un qui a tout fait et tout vu sans faire de lui un type complètement blasé.

Tout le film parle d’amour à bien des égards et j’adore ça. C’est le moteur de tous les personnages, y compris du mien. L’histoire d’amour entre Ikaris et Sersi (Gemma Chan) est compliquée, mais lui donne la force de se lever tous les jours.

Les scènes de sexe ne sont jamais agréables. C’est difficile de récréer quelque chose de si intime et délicat dans un lieu public avec autant de gens autour. Plutôt que de focaliser sur le sexe, on a voulu évoquer un moment intime et montrer l’aspect vulnérable et très humain de ces superhéros immortels.