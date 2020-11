Valais : Riche en batraciens, le Lac Noir est désormais protégé

La présence «d’une grande population de tritons alpestres et d’une population moyenne de grenouilles rousses» dans le Lac Noir a incité le Conseil d’Etat valaisan à mettre ce plan d’eau sous protection.

«Les communes de Nendaz et d’Isérables, les propriétaires de pâturage et de forêts, les milieux touristiques et les organisations de protection de l’environnement, dont le WWF, ont été consultés», précise à Keystone-ATS Yann Clavien, chef de la section nature et paysage de l’Etat du Valais. Il s’agit notamment de préserver l’habitat, le mode de vie et les périodes de reproduction des batraciens.