Richemont très impacté par le virus

Le propriétaire de Cartier et IWC a enregistré un fort repli de son bénéfice net pour son exercice 2019-2020.

Les logos des sociétés Richemont et Baume et Mercier photographiés à Bellevue près de Genève (Archives).

Le groupe de luxe Richemont a enregistré un fort repli de son bénéfice net pour son exercice 2019-2020, notamment en raison d’un effet unique. Le propriétaire de Cartier et IWC a fortement subi au 4e trimestre l’impact du coronavirus et ce dernier devrait se renforcer au cours des prochains mois.

Chute des ventes

Les ventes ont cédé 9% en Europe et progressé de 9% dans la zone Amériques.

«Cette baisse des recettes est moindre qu’anticipé mais le premier trimestre de l’exercice en cours couvrant avril à juin sera marqué par une chute plus accentuée», anticipe l’analyste René Weber de Vontobel.

Chute de la rentabilité

La reprise dans les autres marchés pourrait cependant prendre davantage de temps qu’en Chine, la vente des montres et bijoux de luxe, en Europe notamment, dépendant aussi beaucoup des flux touristiques chinois, qui eux mettront davantage de temps à reprendre des couleurs.

Les concitoyens de Xi Jinping permettent en effet d’engranger plus d’un tiers des recettes du secteur du luxe au niveau mondial.

Durant l’exercice sous revue, clos fin mars, le résultat net a dévissé de 67% à 931 millions d’euros, en partie à cause de la non-récurrence d’un gain de 1,38 milliard lié à l’acquisition de Yoox Net-à-porter, l’entreprise spécialisée dans la vente en ligne de produits de luxe, et des effets de changes. Hors charge exceptionnelle, le repli s’est inscrit à 34%.