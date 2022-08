Riches et pauvres, tous sont autant victimes du bruit 

Villes : Riches et pauvres, tous sont aussi victimes du bruit

Les plus aisés ont en revanche des appartements plus grands et mieux équipés pour s’isoler.

Résultat: les plus aisés de l’étude étaient en moyenne exposés à un bruit de seulement 1 décibel inférieur aux ménages les moins fortunés, une différence qui est réputée à peine perceptible. En revanche la perception subjective du bruit diffère. Là, les plus riches semblent mieux supporter les émissions sonores. L’étude cite d’une part que leurs logements sont en moyenne plus grands et qu’il est alors plus facile de se placer dans les pièces les moins exposées. De plus, les fenêtres sont souvent mieux équipées pour laisser le bruit à l’extérieur quand on les ferme.