Le chanteur Ricky Martin met fin à son mariage

Jwan Yosef, 38 ans, et Ricky Martin, 51 ans, ont été mariés pendant six ans.

Alors qu’ils semblaient filer le parfait amour, tout est fini entre Ricky Martin et son époux, Jwan Yosef. Après s’être marié en 2018 avec l’artiste peintre suédois d’origine syrienne, de 13 ans son cadet, le chanteur portoricain de 51 ans a annoncé leur séparation, jeudi 6 juillet 2023, sur Instagram dans un message signé des deux ex: «Cela fait quelque temps que nous pensons à transformer notre relation, et c’est après une réflexion très minutieuse que nous avons décidé de mettre fin à notre mariage avec amour, respect et dignité pour nos enfants. Nous préservons et honorons ce que nous avons construit, en tant que couple, toutes ces belles années», a-t-il écrit.

Ricky Martin, qui a été accusé d’agression sexuelle, est père de quatre enfants. Il a des jumeaux, Valentino et Matteo, 14 ans, nés d’une mère porteuse. La star a ensuite agrandi sa famille avec son mari en accueillant Lucia, 4 ans, et Rem, 3 ans, nés également d’une mère porteuse. Malgré leur rupture, Ricky et Jwan resteront en bons termes et souhaitent avant tout préserver l’équilibre de leur progéniture. «Notre plus grand désir est de continuer à avoir une dynamique de famille saine ainsi qu’une relation centrée sur notre amitié authentique et nous continuons à éduquer conjointement nos enfants», a précisé l’artiste, tout en remerciant ses fans pour leur soutien dans «ce nouveau chapitre dans leur vie».