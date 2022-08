Européens multisports: Ricky Petrucciani: «Je ne me serais pas cru capable de faire une médaille»

Ricky Petrucciani l’a d’ailleurs lui-même confirmé après la course. «Je ne me serais pas cru capable de faire une médaille tant ma saison a été compliquée jusqu’ici, a-t-il volontiers reconnu. J’ai seulement réalisé ce que j’avais accompli lorsque j’ai reçu la médaille. Mes premiers Européens et une première médaille, c’est incroyable.»

Incroyable, sa fin de 400 m l’a été tout autant. Et c’est peu dire. Car à la sortie du dernier virage, l’espoir suisse ne pointait qu’en sixième position et un podium semblait alors inimaginable. Mais au prix d’un effort monstrueux, le Tessinois a repris un à un ses concurrents sur la dernière ligne droite, à l’exception du Britannique Matthew Hudson-Smith, pour se classer deuxième et décrocher cette improbable médaille d’argent. «Je me suis dit que je devais pousser, pousser, et tout donner», a-t-il soufflé au micro de la RTS.