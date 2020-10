Couvre-feu en France : Rideaux de fer tirés, chaises empilées: un samedi soir désert à Paris

Dans un ballet simultané, les Parisiens sont rentrés samedi à 21h00 pour leur première soirée de couvre-feu.

Un couvre-feu est en vigueur à Paris et dans huit autres villes françaises depuis ce samedi.

Après un dernier sursaut d’activité, les rues se sont figées progressivement dans le silence. Vides, comme pendant le confinement de presque deux mois ordonné par les autorités françaises au printemps pour lutter contre la première vague de la pandémie de Covid-19. Vides, parce que la deuxième vague de l’épidémie contamine désormais plus de 32.000 personnes par jour dans le pays, selon les chiffres officiels.

Il est 22h00, mais il pourrait être 5h00 du matin. Dans le Quartier latin, un des repaires favoris des étudiants et des touristes dans la capitale d’avant le coronavirus, les rues ont été désertées en moins d’une heure.

«C’est parlant. Il est 21h00 et il n’y n’a plus personne. La situation est quasi propre», se félicite le commissaire de police Patrick Caron, qui veille au respect des nouvelles règles.

Pour freiner la propagation du virus, les habitants d’une dizaine de grandes villes françaises, dont Paris et sa banlieue – 20 millions de personnes au total -, sont soumis depuis samedi à un couvre-feu de 21H00 à 06H00 pour au moins quatre semaines.

Les autorités ont déployé un renfort de 1.350 policiers et gendarmes pour faire appliquer le nouveau dispositif dans la région de la capitale.

«C’est le moment de la sanction»

Les équipes du commissaire Caron commencent leur patrouille aux abords des restaurants et cafés autour du jardin du Luxembourg, près de l’université de la Sorbonne. «Ce n’est plus le moment de la pédagogie, mais de la sanction. En cas d’infraction, c’est une amende de 4e classe (135 euros) et le risque d’une fermeture administrative», avertit le commissaire.