Le duel annoncé pour le titre Moto2 entre Sam Lowes et Remy Gardner a bien commencé au Qatar. Lors de la seconde course sur le circuit de Losail, les deux hommes ont fait la course en tête, un duel qui s’est terminé à coups de meilleurs chronos en course, Lowes résistant aux dernières attaques de Gardner, s’imposant finalement pour 190 millièmes. Troisième, le «rookie» espagnol Raúl Fernández s’offre son premier podium dans la classe intermédiaire.