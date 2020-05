Il devrait manquer qu’un match

Rien de grave pour Breel Embolo

Aucune blessure musculaire à signaler pour l’international suisse, toutefois forfait pour le déplacement de Gladbach sur la pelouse du Werder Brême, mardi.

Mardi sera également jour de «Klassiker» entre le Borussia Dortmund (2e) et le Bayern Munich, leader de la Bundesliga avec quatre points d’avance. Et à la veille de ce choc, l’entraîneur bavarois Hansi Flick a annoncé l’indisponibilité de son milieu de terrain Thiago Alcantara, touché aux adducteurs. Légèrement blessé samedi contre Francfort, le défenseur central Jérôme Boateng sera quant à lui à la disposition de son coach. A l’instar, dans les rangs du BVB, de Matts Hummels et d’Axel Witsel, un temps incertains.