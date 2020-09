Les équipes se sont reposées à La Rochelle. DR

D’habitude, les journées de repos sur la Grande Boucle, c’est petit tour à vélo pour les uns, passage sur la table du kiné pour les autres, voire signature dans une autre équipe pour quelques coureurs. Celle de lundi, à L a Rochelle, avec en point de mire la magnifique î le de Ré et au large le Fort Boyard, c’était un peu de tout ça - Trentin est par exemple parti chez UAE, Taaramäe chez Wanty Gobert et Kelderman chez Bora -, avec un autre passage obligé: le test Covid. En tout, ils sont 650 à s’être fait gratouiller l’intérieur du nez en profondeur.

Les résultats ne seront que connus que mardi matin, au terme d’une procédure forcément complexe. Car deux cas dans une seule formation (les coureurs plus la vingtaine de personnes de l’encadrement) et c’est potentiellement la porte pour toute la clique! Mais deux contrôles «non-négatifs» ne sont pas synonymes d’élimination immédiate, puisque, pour éviter les «faux positifs», tous les malades suspectés seront testés une nouvelle fois le lendemain et sauront de quoi leur avenir sera fait à peine deux heures plus tard. Le départ fictif, lui, est prévu à 13 h 30. Dix-huit en 54 secondes

Une année normale, cette première journée «off» était également l’occasion de faire un premier point devant la presse avec les favoris sur leurs premières sensations, leurs premières émotions et le classement général – ils sont encore 18 à se tenir en 54 secondes, une rareté. L’édition 2020 ne peut forcément pas être comme les autres et tout le monde est resté lundi dans sa «bulle», loin des médias. Mais éloigné du public aussi, car la tranquille cité des Charente-Maritime, capitale inofficielle du petit pull négligemment posé sur les épaules, ne connaît pas l’effervescence qu’elle aurait pu vivre au mois de juillet.

«C’était mort, cette année, s’est lamenté Merzougi, notre chauffeur de bus, vingt ans d’expérience de cette belle cité de quelque 75 000 habitants. Ce printemps, avant le confinement, on n’avait aucun cas, mais dès qu’il a été décrété, les Parisiens nous l’ont amené … Du coup, les Anglais ne sont pas venus et on ne peut même pas se refaire ces jours. Il devait y avoir le Grand Pavois (ndlr: salon nautique, se tenant chaque année au port de plaisance des Minimes) à la fin du mois, mais lui aussi a été annulé. Et là, on nous bloque toute la ville mardi pour voir les coureurs passer cinq minutes!»

Des coureurs dans le vent?

Bien loin de ses tracas, les cadors du Tour ont tout intérêt à bien se refaire la cerise et les jambes, car ce qui les attend mardi pourrait peser sur le résultat final. On l’a vu vendredi dernier en direction de Lavaur, il est possible de faire des différences dans le vent. Peut-être même encore plus qu’en montagne, où les favoris se tiennent tous actuellement dans une poche arrière d’un maillot de cycliste. Entre les Îles d’Oléron et de Ré, le peloton va souvent pédaler le long du littoral Atlantique et le vent de côté qui peut aller avec.