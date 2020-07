Christina Ricci

Rien ne va plus avec son mari

L’actrice Christina Ricci a obtenu une ordonnance de protection contre le père de son fils, après une dispute.

Mariés depuis 2013, Christina Ricci et James Heerdegen sont parents d’un petit garçon, Freddie, âgé de 5 ans.

Coup dur pour Christina Ricci. Elle semble vivre de sérieux conflits avec son mari, James Heerdegen. Selon «Us Weekly», une dispute a éclaté entre elle et le père de son fils, Freddie, 5 ans, durant la matinée du jeudi 25 juin 2020. Du coup, l’actrice américaine de 40 ans a appelé la police de Los Angeles pour obtenir en urgence une ordonnance de protection contre lui. Le producteur, qui n’a pas été arrêté, n’a désormais plus le droit d’entrer en contact avec elle.