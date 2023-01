Football: Rien ne va plus pour l’AS Saint-Etienne

Relégué la saison dernière en Ligue 2, le club est actuellement 18e du championnat, et en très grand danger d’une nouvelle relégation. La saison avait mal débuté avec des points de pénalités et des matches à huis clos causés par des graves incidents lors de la descente en Ligue 2 en mai 2022. Les joueurs ont également perdu le soutien de leurs supporters, qui ont demandé le boycott de leur équipe et milité pour le départ de la direction en s’affichant avec des masques de clowns au stade Geoffroy-Guichard. On peut ajouter à cela une élimination au 7e tour de la Coupe de France face à Rodez, une défaite 6-0 face au Havre, ou encore la pire défense du championnat (34 buts).