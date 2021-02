Musique : Rien ne vaut la pop des années 1980 pour se détendre

Une étude révèle que la pop eighties est le style le plus agréable pour le corps humain.

Le centre de chirurgie esthétique Vera Clinic, à Istanbul, a livré les conclusions d’une étude menée sur 1540 personnes âgées de 18 à 65 ans. Selon les résultats, la pop eighties serait le style de musique qui a le plus d’effets bénéfiques sur le corps humain. Son écoute a provoqué une diminution de la tension artérielle sur 96% des volontaires et une baisse de la fréquence cardiaque sur 36%. Plus surprenant, le heavy metal fait également partie des styles les plus efficaces pour combattre l’anxiété puisqu’il a provoqué une diminution de la tension artérielle chez 89% des participants et une baisse de la fréquence cardiaque chez 18%. À l’inverse, la techno serait le style qui provoquerait le plus grand stress, 78% des auditeurs ayant vu leur pression prendre l’ascenseur.