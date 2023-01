Super Bowl : Rien ne vaut l’autopromo pour Rihanna

On n’est jamais mieux servi que par soi-même. Rihanna, en femme d’affaires avisée, le sait bien et fait régulièrement sien cet adage pour sa marque de vêtements Savage X Fenty. C’est de cette façon qu’elle a annoncé l’arrivée de sa collection sportive «Game Day». La chanteuse de 34 ans a publié une courte vidéo en story, où on la découvre habillée avec un pull à capuche décoré par la même image qu’elle a utilisée en septembre 2022 pour informer de sa participation au Super Bowl. On rappellera qu’à l’époque, la publication de la star, qui compte 139 millions d’abonnés sur Instagram, avait franchi la barre des 700’000 likes en seulement 20 minutes.