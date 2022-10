Paresseux du zoo de Zurich: comme une envie de sieste

Paresseux du zoo de zurich : Rien qu’à les voir, on a envie de sieste

Ils passent vingt heures à dormir et sont les rois de l’économie d’énergie. Les paresseux sont les champions de la paresse et de l’optimisation.

Nous, les êtres humains, sommes actuellement incités à économiser le plus d’énergie possible. Dans le règne animal aussi, il existe de nombreuses espèces qui doivent vivre de la manière la plus économe possible, car elles n’absorbent que peu d’énergie par leur alimentation. Le paresseux, champion de l’économie d’énergie, en est un parfait exemple. Le Conseil fédéral pourrait en faire sa mascotte!