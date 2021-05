K-Pop : Rififi autour d’un nombre record d’écoutes pour BTS

Le boys band s’est vu déduire des millions de streams de «Butter» sur Spotify sans que la plateforme se justifie.

L’histoire est pour le moins étrange. Lors de la publication de «Butter», le single a été écouté plus de 20,9 millions de fois en 24 heures sur Spotify. La plateforme a tweeté que c’était un record. Néanmoins, dans ses graphiques parus plus tard, Spotify n’affiche que 11,042 millions de streams pour la chanson le 21 mai 2021, jour de sa sortie. Les Army, surnom des aficionados de BTS, demandent des éclaircissements sur les réseaux sociaux. En vain.

Avec «Butter», BTS a également battu des records sur YouTube. Ceux-là ne sont pas remis en cause. Le clip a été regardé 108,2 millions de fois en 24 heures et a réuni 3,9 millions de fans lors du direct de sa ­première diffusion. Du jamais-­vu. À signaler que, depuis que le groupe a remporté quatre trophées aux Billboard Music Awards à Los Angeles, «Butter» est remontée à la 2e place des vidéos les plus regardées sur YouTube dans le monde. Le 24 mai 2021, elle affichait plus de 201 millions de vues en seulement quatre jours.