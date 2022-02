États-Unis : Rihanna a galéré pour garder sa grossesse secrète

La chanteuse a fait des premières confidences sur son futur rôle de mère. Garder le silence autour de son ventre arrondi n’a pas été facile.

«Le plus difficile était de le cacher à ma bande de potes parce qu’ils sont toujours avec moi et connaissent parfaitement mes habitudes», a reconnu la Barbadienne de 33 ans au micro d’Eonline. Et de préciser que ses proches ne cessaient de la harceler avec des questions du type: «Pourquoi tu ne veux pas boire un verre?» ou «Tu as arrêté de fumer?». «En plus, je me goinfre de plein de trucs que je n’avais pas l’habitude de manger. Mes potes savent que je déteste les sucreries et tout d’un coup voilà que je me suis mise à demander des cookies ou des donuts», a-t-elle raconté. Le site américain rappelle que RiRi a tout fait pour cacher son ventre lors de ses sorties en public ces dernières semaines en ne portant que des vêtements très amples. Quand elle a enfin pu avouer à ses amis qu’elle attendait un enfant, ils ont été «sous le choc»: «Comme tout le monde en réalité.»