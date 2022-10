Sportswear similaire: Rihanna a-t-elle plagié le sous-vêtement de Lizzo?

Il est des similitudes troublantes. Ce mercredi, Savage X Fenty, marque de sous-vêtements fondée par Rihanna, a présenté sa nouvelle collection de sportswear inclusif. Parmi les brassières et les bodies, on repère un legging bien particulier. De larges échancrures dévoilent le fessier et le pubis, de telle sorte que ce vêtement fait un peu penser à un porte-jarretelles. Ce collant est particulièrement mis en évidence puisqu’il est porté par Precious Lee, top model plus size (photo en tête de l’article).