Couple : Rihanna a un nouveau «boyfriend» célèbre

Après des années d'amitié, la chanteuse Rihanna et le rappeur A$AP Rocky auraient franchi le pas et décidé de s'afficher en couple.

Près d'un an après sa rupture avec le milliardaire saoudien Hassan Jameel, Rihanna n'est plus célibataire. C'est en tout cas ce que rapporte la presse people américaine, en faisant ses gros titres sur la relation entre la chanteuse barbadienne et la star du rap américain, A$AP Rocky. Les deux sont amis de longue date, l'artiste aux huit Grammys étant même apparue dans le clip de Flacko, «Fashion Killa». C'était il y a plus de sept ans, et les personnes présentes sur le tournage à l'époque avaient déjà rapporté une liaison entre les deux artistes.