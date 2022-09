New York : Rihanna aide les employés d’un resto à tout ranger

Jeudi 1er septembre 2022, Rihanna avait décidé de manger dans un restaurant étoilé spécialisé dans le caviar avec quelques copines. La chanteuse, dont la marque de cosmétiques propose de se maquiller avec du ketchup, et ses six amies ont passé la soirée à boire du champagne et à manger des œufs d’esturgeon et des sashimis jusqu’à 2h du matin alors que le resto était supposé fermer ses portes à 22h.