Dr. Dre réagit à l'annonce de Rihanna au Super Bowl

Dr. Dre : «Rihanna aura l’occasion de nous époustoufler»

Le 13 février 2022, Eminem, Kendrick Lamar, Dr. Dre, Mary J. Blige, 50 Cent et Snoop Dogg (de g. à dr.) étaient réunis sur scène lors du Super Bowl à Los Angeles.

La chanteuse Rihanna a été annoncée comme la star principale du spectacle de la mi-temps du Super Bowl , le 12 février 2023 dans le stade à Glendale, dans l’Arizona, aux États-Unis. Elle a la lourde tâche de succéder à Dr. Dre qui avait réuni Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige, 50 Cent et Snoop Dogg pour un show de hip-hop phénoménal , millimétré et en tout point réussi, en 2022.

Dr. Dre a réagi à l’annonce du nom de sa successeure dans «The Ebro Show» sur Apple Music. Il a tout d’abord conseillé à la chanteuse de 34 ans, dont il est «superfan», de prendre du plaisir. «Entoure-toi des bonnes personnes et amuse-toi, lui a-t-il lancé, avant de préciser sa pensée. Travailler avec des gens très créatifs est essentiel.» Le musicien a assuré que si Rihanna désirait savoir avec qui il avait collaboré pour son live, il lui donnerait les contacts, tout en avertissant que ce sont des préparatifs titanesques qui l’attendent. «Tu dois compter sur au moins 3000 personnes pour réussir ce spectacle de treize minutes. C’est une pression extrême, mais c’est amusant en même temps», a-t-il glissé.

Quant à la réussite de la performance de la jeune mère, dans le State Farm Stadium et devant plus de 100 millions de téléspectateurs dans le monde, l’Américain de 57 ans est persuadé qu’elle sera totale. «J’aime ce qu’elle fait, son attitude, la façon dont elle aborde son art et tout le reste. C’est quelqu’un de fantastique. Elle aura l’occasion de nous époustoufler, même si je sais que nous avons placé la barre extrêmement haut», a-t-il plaisanté.