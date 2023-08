Rihanna et Asap Rocky seraient parents pour la deuxième fois

Le petit RZA, âgé de 1 an, n’est plus enfant unique. D’après mediatakeout.com, qui cite plusieurs sources proches de la star et de son chéri Asap Rocky, Rihanna a accouché d’une «magnifique fille en bonne santé» dans la plus grande discrétion. La mère et le bébé se portent bien et se reposent dans la maison familiale, à Los Angeles, précise le site.