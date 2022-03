D'après le «Sun», Rihanna serait déjà accro à sa nouvelle conquête. Le jeune homme de 29 ans pourra-t-il lui faire oublier Chris Brown et Drake? «Cette relation est sérieuse, raconte une source. Rihanna a dit à son entourage qu'elle était amoureuse et qu'elle était complètement éprise. Ils ont passé beaucoup de temps à l'abri des regards indiscrets et sont très sérieux l'un envers l'autre. Ils aiment vraiment passer du temps ensemble». Reste à savoir si cette amourette passera l'été...