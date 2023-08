Rihanna commercialise un soutien-gorge d’allaitement

«Dessiné par Rihanna et approuvé par bébé RZA», indique la légende de la photo publiée ce mercredi 9 août sur Instagram par Savage X Fenty, la marque de lingerie de la chanteuse de 35 ans, enceinte de son deuxième enfant. Elle y fait la promotion de sa nouvelle collection de lingerie destinée aux mères actuelles et futures.

Disponible dès aujourd’hui, cette collection à petits prix – de 35 à 60 dollars (21fr.50 à 44 francs) – se compose de trois soutiens-gorge d’allaitement et d’un t-shirt oversize, dans des tailles allant du XXS au 4XL. Les modèles, en coton et en dentelle, ont été conçus pour les jeunes mamans et pour celles qui attendent un enfant. Des bretelles réglables sur le devant, une fermeture arrière ajustable et une ouverture du bonnet pour l’allaitement: tout a été pensé pour être facilement atteignable d’une main. «Cette capsule maternité a pour but d’apporter confiance et confort aux mamans à chaque étape de leur parcours», explique Rihanna dans une interview accordée à «Vogue» ce mercredi 9 août.